التطوع في "بر جدة".. جهود ابتكارية لإثراء النمو والازدهار وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي

يقول الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي: "دأبت إدارة التطوع بالجمعية على تقديم مبادرات مجتمعية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتحقق طموحات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين عرَّاب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله الذي قال: "إن كل من يتذوق طعم الخير لن يتركه أبداً، وسمو سيدي الملك سلمان زرع فينا حب عمل الخير". وأضاف أبو ملحة: "تأتي عنايتنا بالعمل التطوعي في ظل ما يحمله من قيمة أخلاقية مضافة باعتباره مبدأ إسلامياً وواجباً إنسانياً ومفتاحاً من مفاتيح الخير، وسمة من سمات المجتمعات النبيلة، وهو يعكس صورة من الصور التي ترسم مسارات المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر، لذا ما زلنا نعمل بشكل مستمر على التوسع في أعداد المتطوعين واستثمار قدراتهم وتحفيزها لخدمة المجتمع وتمكينه وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعمل التطوعي، في ظل ما قدمه المتطوعون خلال الفترة الماضية من خدمات مجتمعية يشار إليها بالبنان، وهو الأمر الذي يدفعنا للمضي في جهودنا لإثراء المجتمع بإبداعات وعطاءات المتطوعين في ظل حرص الجمعية على أن تكون بيئة حاضنة ومحفزة لتلك العطاءات والأفكار والجهود الابتكارية التي تصب في مسارات التنمية.