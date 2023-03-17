حركة بيع نشطة تشهدها مراكز جدة وأسواقها مع قرب رمضان

وارتفعت وتيرة الحركة الشرائية في الأسواق بمدينة جدة لعددٍ من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان، مثل: التمور والقهوة واللحوم ومنتجات الدقيق؛ لاستخدامها في عديدٍ من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، إلى جانب بعض أنواع العصائر والمشروبات التي تُضفي على الموائد الرمضانية طابعاً خاصاً.