في السودان.. رحلة صيد تتحول لرعب وقلق.. السعودي "المطرودي" يحكي لـ"سبق" كابوس الانفلات الأمني

وقال "المطرودي" لـ"سبق": "نحن مجموعة سعوديين نذهب لـ(مقناص) كل عام، وذهبنا هذه المرة يوم ٢٢ رمضان للسودان، ونزلنا بالخرطوم، وأقمنا يومًا واحدًا، وكان واضحًا أن البلد يعيش حالة غليان من مشاهد رجال الأمن والاستعدادات، ثم توجهنا لجنوب السودان، ونبعد عن الخرطوم نحو ٣٧٠ كيلومترًا، وبعد خروجنا وصلتنا أخبار الانفجار المسلح".