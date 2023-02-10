لخلق مساحات العمل المشتركة الأكبر في المنطقة.. الإعلان عن اندماج "المكان" و"ڤايبز"

جدير بالذكر أن هذا الاندماج سيثمر عن منشأة تقوم بتشغيل أكثر من 20 مساحة عمل في 8 مدن حول المملكة، وشبكة ريادية تضم أكثر من 2,000 شريك وعميل من رواد الأعمال، الشركات الناشئة، الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى احتضان أكثر من 150 شركة من 40 دولة للحصول على رخصة الاستثمار الدولية.