لخلق مساحات العمل المشتركة الأكبر في المنطقة.. الإعلان عن اندماج "المكان" و"ڤايبز"

أعلنت شركة "المكان"، خلال مؤتمر "ليب 2023"، المنتدى التقني الأكبر على مستوى العالم، عن صفقة اندماجها شركة "المكان" وشركة "ڤايبز" بصفقة غير مُعلنة القيمة، لتصبح بذلك أكبر شركة مساحات عمل مشتركة في المنطقة.
وقال عمر الشبعان، الرئيس التنفيذي لشركة "المكان": "تُمثل هذه الصفقة الخطوة الأولى من خطتنا المستقبلية للتوسع والنمو على المستوى المحلي والإقليمي، حيث نتج عن هذه العملية اتحاد أكثر من ٢٠ مساحة عمل مشتركة في ٨ مدن حول المملكة لخدمة القطاع ورواد الأعمال."
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "المكان" رياض الزامل: "استثمارنا في شركة المكان وصفقة الاندماج هذه يأتي من إيماننا بنموذج العمل والحاجة الملحة إليه، إضافة إلى ثقتنا بإدارة كل من الشركتين وقدرتها على الانتقال لمستوى مختلف من النجاح والتميز"
من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لشركة "ڤايبز"، عبدالرحمن السديري على الصفقة بالقول: "نهدف من خلال هذا التحالف إلى خلق كيان مشترك يُركز على خدمة رواد الأعمال وتقديم تجربة متميزة، ونستطيع من خلاله بناء مجتمع من رواد الأعمال الملهمين لتمكين منظومة ريادة الأعمال واستدامتها.“
بدوره، عبّر سلطان غزنوي، رئيس مجلس إدارة "ڤايبز" عن سعادته بهذه الصفقة نظرًا لما لها من أثر على الاقتصاد المحلي، وخلق الشبكة الأقوى من الشركاء والعملاء المحليين والدوليين.
جدير بالذكر أن هذا الاندماج سيثمر عن منشأة تقوم بتشغيل أكثر من 20 مساحة عمل في 8 مدن حول المملكة، وشبكة ريادية تضم أكثر من 2,000 شريك وعميل من رواد الأعمال، الشركات الناشئة، الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى احتضان أكثر من 150 شركة من 40 دولة للحصول على رخصة الاستثمار الدولية.