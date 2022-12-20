في أول مشاركة لها.. "رئاسة الحرمين" تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وأشار "السديس" إلى أن حصول الرئاسة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات يؤكد على الجهود المتميزة وعلى قطف ثمار الجهد الكبير الذي يقدمه منسوبو الرئاسة الذين يعملون بكل احترافية في التعامل مع الخدمات المقدمة بأعلى جودة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد، وأن يضاعفوا الجهود لنيل المركز الأول في الدورة السابعة من الجائزة.