أمانة جازان تطرح 9 فرص استثمارية دائمة في جزر فرسان

وأوضح رئيس بلدية جزر فرسان المهندس مشاري بن حسن الحاذق، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزًا لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين، ورفع جاذبية الاستثمارات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة جزر فرسان، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنويًّا أعدادًا كبيرة من السائحين خلال هذا العام.