وصول أولى رحلات مستفيدي "طريق مكة" من تركيا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقارّ إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصّصة، في حين تتولّى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.