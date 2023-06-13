1.4 مليون لتر مطهرات ومعطرات بالمسجد النبوي ومرافقه خلال أول 20 يومًا من ذي القعدة

وعملت الوكالة على تعقيم المسجد النبوي، حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات للسجاد ومرافق وأرضيات المسجد النبوي قرابة مليون و6 آلاف لتر خلال العشرين يومًا الأُوَل من شهر ذي القعدة، فيما بلغت كمية المعطرات للسجاد وأرضيات المسجد النبوي أكثر من 362 ألف لتر، كما هيأت مصليات المسجد النبوي من خلال فرش 20 ألف سجادة يوميًا، كما وفرت 25 ألف كرسي يوميًا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.