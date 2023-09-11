أمانة جدة تطلق جائزتها للأسطح الخضراء

بدوره، قال مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة إن "المبادرة تشمل العديد من الفوائد؛ ومن أهمها إضفاء لمسة جمالية على الأسطح، بحيث يتم تحويل السطح إلى حديقة مثمرة وذات أزهار عطرية فواحة، بالإضافة إلى تخفيف أشعة الشمس الساقطة على أسطح المباني، وكذلك المحافظة على نسبة الأكسجين في الهواء، بحيث تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي باستهلاك ثاني أكسيد الكربون وتنتج من ذلك الأكسجين، كما أن زراعة الأسطح تعمل على التخلص من المهملات الموجودة فوق أسطح المباني".