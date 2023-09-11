أمانة جدة تطلق جائزتها للأسطح الخضراء

أطلقت أمانة محافظة جدة، مبادرة جائزة الأمانة للأسطح الخضراء، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع الجمعية السعودية لعلوم العمران.
وتهدف الجائزة في المقام الأول إلى تشجيع زيادة مساحات المسطحات الخضراء باستثمار أسطح المباني بمدينة جدة وإبراز التجارب الناجحة والتعريف بها وتقدير أصحابها ونشر ثقافتها في المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس أنس صيرفي أن الجائزة في نسختها الأولى ستكون مفتوحة لكل فئات المباني (التجارية والصحية والإدارية والفندقية والأسطح العلوية للفلل والعمائر)، وبمساحات مفتوحة تتضمّن مسطحات خضراء يفضّل أن تكون مثمرة وعطرية وموفرة للظل، وتسهم في الحماية من أشعة الشمس المباشرة، والتقليل من الانبعاثات الحرارية، وتقدم حلولاً وتطبيقات تقنية للري وترشيد استهلاك المياه وتدويرها، والتحفيز بأن يدخل العنصر المائي والمجسمات والأعمال الفنية في تشكيل الحديقة.
بدوره، قال مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة إن "المبادرة تشمل العديد من الفوائد؛ ومن أهمها إضفاء لمسة جمالية على الأسطح، بحيث يتم تحويل السطح إلى حديقة مثمرة وذات أزهار عطرية فواحة، بالإضافة إلى تخفيف أشعة الشمس الساقطة على أسطح المباني، وكذلك المحافظة على نسبة الأكسجين في الهواء، بحيث تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي باستهلاك ثاني أكسيد الكربون وتنتج من ذلك الأكسجين، كما أن زراعة الأسطح تعمل على التخلص من المهملات الموجودة فوق أسطح المباني".