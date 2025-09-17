إطلاق منصة "تَـبـيّـن".. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة فوزان المهيدب: "إطلاق منصة تَـبـيّـن يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز قدرة مختلف القطاعات على الاستفادة من حلول البيانات بشكل موثوق وسريع، بما يحقق التكامل الرقمي بين أصحاب العلاقة ويدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما أن المنصة تمثل خطوة إستراتيجية نحو المستقبل الرقمي، حيث تصبح البيانات ركيزة أساسية لتمكين القطاعات الرئيسية من تطوير خدمات عالية الجودة قائمة على البيانات".