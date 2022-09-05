قانوني: لا يحق لصاحب العمل فصل "المرأة العاملة" أو إنذارها أثناء تمتُّعها بإجازة الوضع

أكد المحامي جعفر جمل الليل أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتُّعها بإجازة الوضع.
وقال "جعفر" لـ"سبق": "كفل المُنظِّم السعودي حق المرأة العاملة بإجازة الوضع؛ ولا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتُّعها بإجازة الوضع. وأيضًا أكد المُنظِّم أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج من الحمل أو الوضع. ويُثبَت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مئة وثمانين يومًا. ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها بالنظام".
وأضاف: "من أهم الأسباب المشروعة انتهاء عقد العمل، أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية، وأيضًا القوة القاهرة، ويكون ذلك خلال المئة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة".