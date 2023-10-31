"الجلاجل" يلتقي مُلاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة ويدعوهم إلى الاستفادة من ملتقى الصحة العالمي

وأفاد بأن مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي تصل إلى 145 مليار ريال بحلول 2030، موضحاً أن الاستثمار في القطاع الصحي ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية تُسهم في تطور الصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمعنية ببرنامج التحول القطاع الصحي، مشيراً إلى الحجم الاستثماري الكبير المحفز الذي يحظى به السوق في المملكة.