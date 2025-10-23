"التجارة" تُشهِّر بمنشأة ومخالف لبيعهما أدوات كهربائية مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمؤسسة أدوات كهربائية ومالكها إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات.
وضبطت الفرق الرقابية للوزارة 11 توصيلة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس معروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمدينة الدمام، وبناء عليه تم مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية فرض غرامة مالية 3 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة يوم، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.