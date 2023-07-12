يستغرق يومين فقط.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن انطلاق تحدي صناعة فيلم

وأفاد المهرجان بأنه تم تصميم التحدي لإثارة حس الفضول والإبداع والابتكار، وتطوير المهارات الإخراجية في جيل الشباب؛ حيث يتيح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن؛ مشيرًا إلى أن باب المشاركة مفتوح للفِرَق من المواهب الإبداعية بين 18 و25 عامًا (كحد أقصى 5 مشاركين في كل فريق) على أن يكون الفريق بقيادة كاتب أو كاتبة أو مخرج أو مخرجة من الجنسية السعودية.