سلال غذائية وأدوية وعلاج.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل في رمضان بـ 7 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في السودان؛ حيث جرى توزيع 2500 سلة غذائية في محلية زالنجي بولاية وسط دارفور، استفاد منها 19.483 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً، كما وزع المركز 1000 سلة غذائية في معسكرات النازحين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 5.484 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً؛ وذلك في إطار مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.