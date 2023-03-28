سلال غذائية وأدوية وعلاج.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل في رمضان بـ 7 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في السودان؛ حيث جرى توزيع 2500 سلة غذائية في محلية زالنجي بولاية وسط دارفور، استفاد منها 19.483 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً، كما وزع المركز 1000 سلة غذائية في معسكرات النازحين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 5.484 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً؛ وذلك في إطار مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.
ووزع المركز، أمس الأول، 4 أطنان و20 كيلو غراماً من السلال الغذائية في محافظة ديبرا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 360 فرداً؛ ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا لعام 2023م، الذي يستهدف توزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.
وفي اليمن، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، وراجع العيادات 442 مستفيداً خلال المدة من 22 - 28 فبراير الماضي، منهم 50 مستفيداً في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و27 مريضاً في عيادة الطوارئ، و128 مستفيداً في عيادة الباطنية، و11 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تمّ صرف الأدوية لـ 221 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 5 مرضى، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع سلة إطعام في بنغلاديش لعام 2023م، وجرى أمس الأول توزيع 500 سلة غذائية في مدن ساترا وبيغنز ورانجبور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 3000 فرد بواقع 500 أسرة.
ومن غانا؛ واصل المركز توزيع السلال الغذائية في منطقة كوماسي بإقليم أشانتي في جمهورية غانا، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في غانا 2023م، وجرى أمس الأول توزيع 23 طناً و800 كيلو غراماً من السلال الغذائية، استفاد منها 2.388 فرداً من الأسر الأشد احتياجاً، ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وفي سوريا، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينتي إدلب وحارم التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا؛ حيث جرى توزيع 569 سلة غذائية و569 سلة نظافة، استفادت منها 569 أسرة؛ امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر المركز لإغاثة الدول المتضررة في مختلف الأزمات والمحن.
وأخيراً وليس آخراً، وزّع المركز أمس، 5 أطنان و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مدينة كيرتشوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 800 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام لعام 2023م، ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.