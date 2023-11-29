“جينيسيس” ناقلاً رسمياً لنادي الهلال

أعلنت "شركة الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لسيارات "جينيسيس" في المملكة، عن التوقيع على اتفاقية شراكة مع شركة نادي الهلال السعودي، تصبح بموجبه ناقلاً رسمياً للنادي. وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين رئيس مجلس إدارة "شركة نادي الهلال" فهد بن سعد بن نافل، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الوعلان" فهد بن سعد الوعلان" في مقر النادي بمدينة الرياض، بحضور كبار المسؤولين في الشركة والنادي. وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية لفترة ثلاث مواسم رياضية، يتم بموجبها تقديم 30 سيارة "جينيسيس" لاستخدام النادي، مقابل منح علامة "جينيسيس" عدداً من الحقوق التجارية المتنوعة.