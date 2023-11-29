“جينيسيس” ناقلاً رسمياً لنادي الهلال

أعلنت "شركة الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لسيارات "جينيسيس" في المملكة، عن التوقيع على اتفاقية شراكة مع شركة نادي الهلال السعودي، تصبح بموجبه ناقلاً رسمياً للنادي. وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين رئيس مجلس إدارة "شركة نادي الهلال" فهد بن سعد بن نافل، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الوعلان" فهد بن سعد الوعلان" في مقر النادي بمدينة الرياض، بحضور كبار المسؤولين في الشركة والنادي. وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية لفترة ثلاث مواسم رياضية، يتم بموجبها تقديم 30 سيارة "جينيسيس" لاستخدام النادي، مقابل منح علامة "جينيسيس" عدداً من الحقوق التجارية المتنوعة.
وعبّر رئيس مجلس إدارة "شركة نادي الهلال" فهد بن سعد بن نافل عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية مع "جينسيس"، عادًا إياها من العلامات التجارية الفاخرة في مجال السيارات، لافتًا أن هذه الرعاية تعدّ داعمة للنادي في مسار تنوع استثماراته وتعزيز العائد على علامته التجارية، متمنيًا أن تحقق الرعاية ما يعود بالنفع على الطرفين.
بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة "مجموعة الوعلان" فهد بن سعد الوعلان أن "نادي الهلال" السعودي يُعد من أقوى وأعرق الفرق الرياضية السعودية، متأملًا أن تُسهم رعاية علامة السيارات الفارهة "جينيسيس" للنادي في تحقيق أهدافه وتعزيز قوته محليّاً وإقليمياً ودولياً، مؤكدًا على أن الرعاية تأتي في إطار رؤية المجموعة واستراتيجيتها الداعمة للأنشطة الرياضية المتنوعة وللنشاطات الشبابية والإنمائية في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
يذكر أن علامة "جينيسيس" الممثلة من خلال "شركة الوعلان للتجارة"، التي تعد من أبرز الكيانات في قطاع السيارات في المملكة، هي من أبرز علامات السيارات الفارهة في المملكة العربية السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط، وتضمن لعملائها تقديم تجربة قيادة فاخرة من خلال تصاميمها المبتكرة والمتنوعة، وتقنياتها العالية والمستدامة.