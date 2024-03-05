لإعداد كود للخرسانة المسلحة.. مذكرة بين لجنة كود البناء و"استدامة الطلب على البترول"

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي شُكلت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (7ب/3230) بتاريخ (1421/03/09هـ)، وتتكون اللجنة الوطنية من ست عشرة جهة حكومية، وقد كان للجنة الوطنية دور فعال وهام بتبني ووضع الأسس والشروط لقطاع البناء والتشييد من خلال إعداد أكواد بناء موحدة في المملكة لتحقيق ضمان السلامة العامة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وإلزامية ممارسة العمل المهني المتوافقة مع بيئة وظروف المملكة من خلال القطاع الحكومي والخاص بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.