حياتٌ وعقارب فتحصنوا.. "الحصيني": اليوم أول البطين "أمطار تتوسع وبطيخ يُجنَى"
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: اليوم الخميس هو بداية النجم الثاني من نجوم الثريا، وهو البطين؛ مشيرًا إلى أن أيامه 13 يومًا وهو آخر أنواء فصل الربيع.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على تويتر"، أنه مع هذا النجم "تستمر زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو، ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، ويغرس فيه قصب السكر، وتُجنَى فيه باكورة البطيخ، ومن خلال الأرشيف المناخي يُعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج".
وتابع: "درجات الحرارة العظمى تتراوح في أغلب مدن المملكة بين 34- 44°C والصغرى بين 17- 32 درجة مئوية تقريبًا، وفي حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك، ويكثر خروج العقارب والحيات؛ لذا حصّنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة".
وأضاف: "حسب المراصد، يوافق بداية البطين حالة ممطرة وهي #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر منذ بداية موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ، ومتوقع -إن شاء الله- استمرارها لعدة ايام، ومتوقع توسعها لتشمل معظم مناطق المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبق برياح مثيرة للغبار، والله أعلم".