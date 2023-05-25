حياتٌ وعقارب فتحصنوا.. "الحصيني": اليوم أول البطين "أمطار تتوسع وبطيخ يُجنَى"

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على تويتر"، أنه مع هذا النجم "تستمر زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو، ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، ويغرس فيه قصب السكر، وتُجنَى فيه باكورة البطيخ، ومن خلال الأرشيف المناخي يُعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج".