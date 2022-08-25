"أبشر" تُحقق المستوى المتقدم بنسبة 85.59% في مؤشر نضج التجربة الرقمية

ويندرج تحت هذه المناظير مجموعة من المحاور؛ حيث يُعنى منظور رضا المستفيد بقياس سهولة الاستخدام، وجودة المعلومات والمحتوى، وإمكانيـة الوصـول، ودعم المستفيد والاستجابة؛ بينما يقيس منظور تجربة المستخدم قابلية الاستخدام، والإتاحة، والخدمات المشتركة، أما منظور التعامل مع الشكاوى فيقيس الاستجابة، وحلول الشكاوى، وقنوات تقديم الشكاوى، واتفاقيات مستوى الخدمة.