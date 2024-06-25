طقس الثلاثاء: درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من الشرقية ورياح مثيرة للأتربة على مكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الجوف، والحدود الشمالية، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.