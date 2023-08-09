استمرت 4 أيام.. مستفيدو "كيان" يستمتعون بفعاليات وألعاب "موسم الجيمرز 8"

على مدى أربعة أيام متواصلة استمتع مستفيدو جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بالفعاليات والألعاب الإلكترونية المتنوعة.
واستفاد الجميع من المبادرة الرائعة والهادفة التي قامت بها ريم العرفج، عضو مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية، باستضافة مستفيدي كيان في "موسم الجيمرز 8"، بإشرافها وفريقها "كلنا بركة" التطوعي، الذي أبدع في الحرص على التنظيم والمتابعة والعطاء، بحضور الدكتورة وفاء الصالح، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة شذا العجلان، المدير التنفيذي المكلف بالجمعية، وعدد من الموظفات.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 273 مستفيداً ومستفيدة، حيث قُسِموا إلى مجموعات حسب أعمارهم المختلفة، وزاروا مناطق الموسم كاملة: "تشالنج زون، ابور فيال، فالكون اتش كيو، عامل أبو فلة، مضمار أرامكو، جابا مورا (القرية اليابانية)، كيدز دوم"، ومقابلة المشاهير وأخذ صور تذكارية معهم ، كما استمتعوا بالأجواء في الموسم، وقضوا أوقاتًا ممتعة مليئة بالتجربة والتحدي والإصرار والشغف والسعادة، متنقلين من مبنى إلى آخر ومن فعالية إلى أخرى ومن نشاط إلى آخر دون تعب أو ملل، كما تم تقديم وجبات عشاء وتوزيع هدايا لهم.
وقالت الدكتورة "شذا العجلان" المدير التنفيذي المكلف بالجمعية: بحمد الله، تم على مدار أربعة أيام زيارة فعالية "موسم جيمرز 8" بتنسيق وإشراف ريم العرفج عضو مجلس الإدارة، وفريقها الرائع، وأتقدم بالشكر الجزيل لها على جهودها المبذولة لإسعاد مستفيدي الجمعية المتزوجين والأسر الحاضنة ودار عليشة. كما أشكر فريق كلنا بركة التطوعي على جهودهم المباركة.
بدورها، أعربت الدكتورة وفاء الصالح عضو مجلس الإدارة بالجمعية، عن شكرها لاتحاد الرياضات الإلكترونية على استضافتهم جمعية كيان بحضور الأبناء وأسرهم بفعالية اجتماعية رائعة تحرص عليها الهيئة العامة للترفيه، كما شكرت ريم العرفج، عضو مجلس الإدارة على مبادرتها التي أسعدت مستفيدي كيان وأسرهم، وكذلك فريق كلنا بركة التطوعي الذي حرص على الاستقبال والتنظيم بشكلٍ جيد، كما شكرت منسوبات جمعية كيان على تفاعلهم وحضورهم مع الأبناء.