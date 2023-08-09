استمرت 4 أيام.. مستفيدو "كيان" يستمتعون بفعاليات وألعاب "موسم الجيمرز 8"

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 273 مستفيداً ومستفيدة، حيث قُسِموا إلى مجموعات حسب أعمارهم المختلفة، وزاروا مناطق الموسم كاملة: "تشالنج زون، ابور فيال، فالكون اتش كيو، عامل أبو فلة، مضمار أرامكو، جابا مورا (القرية اليابانية)، كيدز دوم"، ومقابلة المشاهير وأخذ صور تذكارية معهم ، كما استمتعوا بالأجواء في الموسم، وقضوا أوقاتًا ممتعة مليئة بالتجربة والتحدي والإصرار والشغف والسعادة، متنقلين من مبنى إلى آخر ومن فعالية إلى أخرى ومن نشاط إلى آخر دون تعب أو ملل، كما تم تقديم وجبات عشاء وتوزيع هدايا لهم.