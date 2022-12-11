تجاوزنا تحديات 3 أعوام.."عبدالعزيز بن سلمان": مجهود "أوبك بلس" حقّق معجزة

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة انتقلت من الفترة الحرجة والصعبة منذ أبريل عام 2020 إلى ما نحن عليه اليوم، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت تجاوز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكّد وزير الطاقة، أن المجهود الجماعي لـ"أوبك بلس" هو المحقّق لما نسميه معجزة في 2020، موضحاً أن التحدّي الأساسي هو الحفاظ على مصادر الدخل مهما بلغت "المؤثرات الصوتية".
وأضاف: "لدينا توجّه بفتح توزيع الغاز أمام القطاع الخاص وتوجهات إضافية فيما يتعلق بـتخصيص الطاقة، ونؤمن بالفصل بين المنظم والمشغل في القطاع، ونحن بحاجة إلى تعزيز موثوقية المستهلك في المُنظم".
وقال الوزير، خلال ملتقى الميزانية 2023، إننا في "أوبك بلس" نسعى لأن نكون منظمين للسوق، كما يحدث من البنوك المركزية، وأضاف: "أذكر الجميع كيف كنا في أبريل 2020 وما وصلنا إليه الآن بعد تقلبات حادة في الأسواق".
وبيّن أن "العمل الجماعي يستوجب التوافق لذلك من الأساس، ومازلت مصراً على أن يكون بكل دولة في أوبك بلس حق القرار وهذا ساعدنا على تعزيز الثقة".
وقال: "علينا تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في أوبك بلس، وقد انتقلنا الآن إلى مرحلة مختلفة في 2022 التي يغلب عليها الطابع السياسي، وأوبك بلس تعمل من منظور اقتصادي ولا تدخل في الجوانب السياسية".