تجاوزنا تحديات 3 أعوام.."عبدالعزيز بن سلمان": مجهود "أوبك بلس" حقّق معجزة

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة انتقلت من الفترة الحرجة والصعبة منذ أبريل عام 2020 إلى ما نحن عليه اليوم، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت تجاوز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.