لماذا تصيب الصاعقة بعض الأشخاص دون غيرهم؟ .. المسند يوضح: ليست عشوائية

كشف أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ضربات الصواعق ليست عشوائية تمامًا كما يُعتقد، بل إنها تسلك المسار الأسهل لتفريغ شحناتها الكهربائية، حيث يميل التيار الكهربائي إلى المرور عبر الطريق الأقل مقاومة.
وأوضح أن جسم الإنسان موصل للكهرباء بطبيعته، إلا أن درجة التوصيل تختلف بحسب عدة عوامل تؤثر في احتمالية الإصابة.
وبيّن المسند أن الملابس الجافة توفر عزلًا نسبيًا، في حين أن الملابس المبتلة أو العرق يرفعان من قدرة الجسم على التوصيل، كما أن حمل المعادن مثل المفاتيح أو الساعات أو المظلات المعدنية قد يُسهّل مرور التيار.
وأضاف أن طول الشخص أو رفعه ليديه أو حمله شيئًا معدنيًا مرتفعًا يجعله هدفًا أوضح للشرارة الصاعدة التي تلتقي بالنازلة، فضلًا عن خطورة التواجد قرب الأجسام المرتفعة كالأشجار والأعمدة التي قد تنقل الصاعقة إلى الشخص عبر ما يُعرف بالوميض الجانبي.
وأشار إلى أن إصابة فرد واحد من بين مجموعة قد تحدث نتيجة إطلاقه للشرارة الصاعدة التي لامست القناة النازلة، بينما ينجو الآخرون إلا إذا طالهم تيار الأرض المنتشر.
لذلك، قد تسفر الحوادث عن إصابة أو وفاة شخص واحد فقط، في حين ينجو مَن حوله.
وشدد المسند على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العواصف الرعدية الشديدة، خصوصًا في مرتفعات الجنوب الغربي من المملكة، موصيًا بالبقاء داخل المركبات أو الاحتماء في المنازل حتى يزول الخطر.