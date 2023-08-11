في ظلال "تواصل وتكامل".. مفتي لبنان: نشر السلام بين الأمم أولوية للقيادة السعودية

وقال "دريان": إن الإسلام دين الاعتدال، وينكر الغلو والتطرف، وخصوصًا باسم الدين، ويدعو إلى الوسطية والاعتدال والمحبة والتعاون بين الشعوب انطلاقًا من قول الله تعالى: "وجعلناكم شعوبًا وقبائلَ لتعارفوا"، مشيرًا إلى أنه ينبغي علينا أن نكون أمناء على الوسطيّة في حياتنا العامة والخاصة بلا تشدُّد، ولا تفلّت، ولا غلو، ولا تطرف، مستشهدًا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغُلُوّ، فإنه أهلَكَ من كانَ قبلكم الغُلوُّ في الدين".