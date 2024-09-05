"الفاو" يجري مسوحات ميدانية لتحسين مشاتل الفاكهة بعسير

من جهته زار فريق من برنامج ريف السعودية تسعة مشاتل معتمدة في منطقة عسير؛ حيث تم تقييم الوضع الراهن لهذه المشاتل من حيث المساحة المزروعة، والأنواع والأصناف التي يتم إكثارها، وطرق الإكثار، بالإضافة إلى عدد الشتلات المنتجة والحالة الصحية لها، وممارسات التسميد والتعقيم والري.