"الفاو" يجري مسوحات ميدانية لتحسين مشاتل الفاكهة بعسير

أجرى فريق منظمة "الفاو" المختص بالأشجار المثمرة، اليوم الخميس، العديد من المسوحات الميدانية لتحسين مشاتل الفاكهة بمنطقة عسير.
وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، قد استقبل فريق المنظمة المختص بالأشجار المثمرة، الذي يزور المنطقة حاليًا.
يأتي ذلك بهدف إعداد المسوحات الميدانية؛ لبدء برنامج تطوير وتحسين مشاتل الفاكهة الذي سينطلق من منطقة عسير، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والقيام بزيارات استشارية تشخيصية وفنية وتنظيم حصص إرشادية للمزارعين وتوزيع أسمدة على عدة مزارع إرشادية.
من جهته زار فريق من برنامج ريف السعودية تسعة مشاتل معتمدة في منطقة عسير؛ حيث تم تقييم الوضع الراهن لهذه المشاتل من حيث المساحة المزروعة، والأنواع والأصناف التي يتم إكثارها، وطرق الإكثار، بالإضافة إلى عدد الشتلات المنتجة والحالة الصحية لها، وممارسات التسميد والتعقيم والري.
وقدم الفريق العديد من النصائح والإرشادات الفنية لأصحاب المشاتل بهدف تطوير ممارساتهم الزراعية.
ونظم الفريق ثلاث حصص إرشادية في المزارع الإرشادية حول كيفية تسميد أشجار الفاكهة خلال كامل الموسم الزراعي.
وفي ختام الزيارة، تم توزيع كمية من السماد الكيميائي على المزارعين أصحاب المزارع الإرشادية لتجربتها في مزارعهم؛ ما يعكس التزام برنامج "ريف" السعودية بدعم وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وتحظى منطقة عسير، باهتمام ومتابعة في هذا الجانب لعدة أسباب جوهرية من أبرزها أن المنطقة تعد من أهم مناطق المملكة زراعيًا، إضافة للتضاريس الجغرافية المتعددة ومناخاتها المختلفة.