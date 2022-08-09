خذوا التوقعات بجدية.. "المسند": "المطرية الصيفية" مستمرة وتتركز بهذه المناطق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على جازان، خاصة جنوبها ووسطها، داعياً إلى أخذ التوقعات بجدية.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، وقال: "اليوم تتميز الحالة أنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، وربما تمتد لأجزاءٍ من الجوف، وقد تتشكّل بعض السحب الممطرة غربي الرياض".
وأضاف: "تعاود الرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة نشاطها اليوم وقد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من جنوبي العراق والكويت وشمالي الشرقية والوسطى من السعودية".