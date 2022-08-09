خذوا التوقعات بجدية.. "المسند": "المطرية الصيفية" مستمرة وتتركز بهذه المناطق

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، وقال: "اليوم تتميز الحالة أنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، وربما تمتد لأجزاءٍ من الجوف، وقد تتشكّل بعض السحب الممطرة غربي الرياض".