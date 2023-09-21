أول فيلم رعب سعودي بمعايير عالمية.. "تشيللو" في صالات السينما داخل المملكة

تجدر الإشارة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ ذكر في منشور سابق له على منصة "X"، أن الإعداد لفيلم تشيللو استغرق عامين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما، فيما استغرق تصويره 8 أسابيع، وأن "70%" من الفيلم تم تصويره في السعودية بين الرياض وضرما والعلا، و"30%" في أوروبا من قبل شركة وطنية سعودية. وعمل في هذا الفيلم أكثرُ من 200 سعودي تدرّبوا على المساعدة في التصوير، وتعلّموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير وفي الماكياج والملابس والديكور. وسيُدَبلج الفيلم لـ7 لغات، وسيُعرض في دور السينما حول العالم وعدد من المنصات الرقمية.