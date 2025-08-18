بيرناردو الإسباني يشيد بالمستوى العالمي للمزاد بعد بيع جميع صقوره

وأكد حرصه على المشاركة في الأعوام المقبلة بعد أن وجد في المزاد سوقًا مختلفة تتميز بمستوى عالمي, مبينًا أن السمعة الطيبة للمزاد الدولي كانت الدافع الرئيس لمشاركته، وجاءت التجربة كما توقع تمامًا، وأن لديه خبرةً تتجاوز 20 عامًا في تربية الصقور.