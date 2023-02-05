محليات

إنهاء تنفيذ مشروعَي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة

بهدف تأسيس منظومة الخدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية بتكلفة إجمالية 128 مليون ريال
إنهاء تنفيذ مشروعَي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة
واس
واس

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الجنوبي تنفيذ مشروع محطة المعالجة، ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وبيّنت الشركة أن المشروعين البيئيين تجاوزت تكلفتهما الإجمالية (128) مليون ريال، وتضمنا تشييد محطة معالجة بسعة تصميمة (12,500) متر مكعب يومياً، وستعمل كمرحلة أولى بطاقة (6250) أمتار مكعبة يومياً، كما نفذت خطوطاً وشبكات بلغت أطوالها أكثر من (65) كيلو متراً طولياً.

وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي بهدف تأسيس منظومة الخدمة في قطاع الخدمات البيئية بالمنطقة، وزيادة نسبة التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.

ودعت الشركة عملاءها في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، إلى تقديم طلبات إيصال توصيلات الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.

الباحة
شركة المياه الوطنية
محافظة العقيق

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