إنهاء تنفيذ مشروعَي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة

وبيّنت الشركة أن المشروعين البيئيين تجاوزت تكلفتهما الإجمالية (128) مليون ريال، وتضمنا تشييد محطة معالجة بسعة تصميمة (12,500) متر مكعب يومياً، وستعمل كمرحلة أولى بطاقة (6250) أمتار مكعبة يومياً، كما نفذت خطوطاً وشبكات بلغت أطوالها أكثر من (65) كيلو متراً طولياً.