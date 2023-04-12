شاهد.. مواهب من ذوي الإعاقة ينثرون إبداعهم مباشرة أمام زوار جمعية "تيسير"

وتفصيلًا: عبّر الشاعر والفنان فهد بن حاذور لـ"سبق" عن شغفه بفنّ الحفر على الزجاج الذي استهواه منذ سنتين تقريبًا، وقدم في هذا المجال أكثر من 14 لوحة، مشيرًا إلى أنه يعمل لمدة ساعة يوميًّا لإنجاز اللوحة الواحدة التي تستغرق منه بين أسبوع إلى أسبوعين، وقد تطول المدة بحسب حجمها ومقاسها.