"جهازك نعمة".. مبادرة تُطلقها "حفظ النعمة الأهلية" لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية

وبموجب هذه الاتفاقية، تتم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها (الهواتف المحمولة والثابتة، أجهزة المودم، الطابعات، أجهزة الحاسوب المحمولة وغيرها) من خلال مسارَيْن؛ مسار إصلاح الأجهزة وإعادة التبرع بها، حيث سيتم العمل على إصلاح الأجهزة القابلة للاستخدام، أو استعمال أجزاءٍ منها؛ كقطع غيار لإصلاح أجهزة أخرى، والتبرع بها للجمعيات المعنية، وتوزيعها على المستفيدين بعد ضمان سلامة التخلص من البيانات الشخصية المخزنة عليها، ومسار إتلاف الأجهزة وفق الطرق المعتمدة من الهيئة وتحويلها إلى مواد أولية؛ كالمعادن والبلاستيك والزجاج، واستخدامها في صناعة منتجات جديدة.