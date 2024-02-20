زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي مبادرة نوعية في "بر جدة" لتعزيز الصحة العامة

وشرح الصاوي كيف يتم تخصيص واختيار الكلى للزراعة، مبيناً بأن ذلك يعتمد على تطابق مجموعات الدم بين المتبرع والمتلقي والنوع الجيني (يطلق عليه نوع الأنسجة أو HLA)، وفيما يتعلق بالمرضى الذين لديهم أنواع نادرة من الأنسجة، فسوف يكون هناك عدد متبرعين أقل مع أنواع الأنسجة التي تطابق المريض على نحو جيد، بالمقارنة مع المرضى الآخرين ممن لديهم أنواع شائعة من الأنسجة، والأكثر من ذلك، أن لدى بعض المرضى أجساماً مضادة موجهة ضد أنواع محددة من الأنسجة، مما يعني بأن بعض أو حتى معظم، الكلى المتبرع بها لا تناسب هؤلاء المرضى. كما يمكن أن يسبب الحمل، ونقل الدم، أو فشل عملية زراعة سابقة إلى حث تكوين هذه الأجسام المضادة.