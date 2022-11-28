"بلدية بيشة" تُنهي معالجة 1250 مترًا مربعًا من الحفريات والهُبوطات

من جهة أخرى، طالب عدد من السكان بلديات المنطقة، بسرعة حذو بلدية بيشة في معالجة تكسرات الطبقات الأسفلتية التي ألحقت أضرارًا بالمركبات وتسببت في عدد من الحوادث.