"بلدية بيشة" تُنهي معالجة 1250 مترًا مربعًا من الحفريات والهُبوطات

أنهت بلدية بيشة معالجة حفريات عددٍ من الشوارع في المحافظة، ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة آمنة للتنقل.
وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان، اليوم الاثنين: إن البلدية تسعى جاهدةً إلى رفع مستوى أداء الطرق والشوارع وتحقيق رضا مستخدميها.
وأكد حرص البلدية على تغطية الشوارع والطرق بمشروعات السفلتة والصيانة، موضحًا أنه تمت معالجة 1250 مترًا مربعًا من الحُفر والهبوطات والتشققات في الطبقة الإسفلتية لبعض الشوارع بمحافظة بيشة من خلال تخصيص فرق ميدانية لأعمال الصيانة.
كما أكد "آل جلبان" في حديثه، حرص البلدية على تنفيذ خطتها في رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقًا لأعلى معايير السلامة المرورية ومعالجة الحُفر والهبوطات وتطوير شبكة الشوارع لمواجهة التحديات اليومية للتنقل مع الحرص على إدخال التحسينات والالتزام بمعايير الجودة.
من جهة أخرى، طالب عدد من السكان بلديات المنطقة، بسرعة حذو بلدية بيشة في معالجة تكسرات الطبقات الأسفلتية التي ألحقت أضرارًا بالمركبات وتسببت في عدد من الحوادث.