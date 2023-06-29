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"الغبرة" تقطع الكهرباء وتجلب الحوادث.. "صورة الظاهرة" في توضيحات "المسند"
تنشط فيها رياح شمالية غربية وتثير الغبار.. يقول: معروفة بجازان وقد تصل لعسير
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن "موسم الغبرة" مصطلح وظاهرة معروفة في جازان، تبدأ في نهاية يونيو وتستمر حتى منتصف أغسطس.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الظاهرة تنشط فيها الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر، وتثير الغبار حين وصولها للبر، وتتدنى معها مدى الرؤية، وأحيانًا تتسبب في قطع الكهرباء، والحوادث المرورية الجماعية.
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الغبرة تصل أحيانًا إلى مرتفعات عسير ولمنطقة جازان بشكل عام.. والله أعلم".