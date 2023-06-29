"الغبرة" تقطع الكهرباء وتجلب الحوادث.. "صورة الظاهرة" في توضيحات "المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الظاهرة تنشط فيها الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر، وتثير الغبار حين وصولها للبر، وتتدنى معها مدى الرؤية، وأحيانًا تتسبب في قطع الكهرباء، والحوادث المرورية الجماعية.