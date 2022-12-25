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#ما_ينسكت_عنه.. "الصحة الخليجي" محذّراً من ابتزاز الأطفال: 3 نقاط مع الإنترنت!

دعا إلى تحديد ما يُسمح بمشاركته ومصارحة الوالدين بحدوث جريمة الابتزاز لحلها فوراً
#ما_ينسكت_عنه.. "الصحة الخليجي" محذّراً من ابتزاز الأطفال: 3 نقاط مع الإنترنت!
سبق
سبق

تحت وسم #ما_ينسكت_عنه، دعا مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى توعية الأطفال عند استخدام الإنترنت بطرق التعامل معه، محذّراً من ابتزازهم.

وأوضح المجلس، عبر حسابه على "تويتر"، أن هناك "3 نقاط يجب أن تذكّر طفلك بها عند استخدام الإنترنت"، أولاها "تحديد ما يسمح بمشاركته عبر الانترنت، بحيث لا تكون صوراً شخصية من داخل المنزل أو للطفل أو صوراً وفيديوهات مخلّة بالآداب، سواء إذا أُرسلت للأقارب أو للغرباء".

وأكّد في ثانية النقاط أهمية الخصوصية وعدم نشر معلومات خاصة بالطفل أو بالعائلة، مثل: رقم الجوّال أو بيانات السكن أو المدرسة، موضحاً عبر النقطة الثالثة أن "الابتزاز يعد جـريمة" ويجب مصارحة الوالدين بها على الفور لحلها.

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي
ابتزاز الأطفال

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