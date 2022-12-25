ما_ينسكت_عنه.. "الصحة الخليجي" محذّراً من ابتزاز الأطفال: 3 نقاط مع الإنترنت!

وأوضح المجلس، عبر حسابه على "تويتر"، أن هناك "3 نقاط يجب أن تذكّر طفلك بها عند استخدام الإنترنت"، أولاها "تحديد ما يسمح بمشاركته عبر الانترنت، بحيث لا تكون صوراً شخصية من داخل المنزل أو للطفل أو صوراً وفيديوهات مخلّة بالآداب، سواء إذا أُرسلت للأقارب أو للغرباء".