45 من منسوبي 4 جمعيات وطنية يحضرون دورة "التفاوض الفعّال"

حضر 45 من متطوعي ومنسوبي أربع جمعيات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر دورة "التفاوض الفعّال" التي نظمها مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال يومي 23 و24 يناير 2023 ؛ وقدمها المدرب محمد الشهري بالهلال الأحمر السعودي.
استهل المدرب الشهري اليوم الأول من الدورة بطرح مقدمة بسيطة عن موضوع التفاوض الفعّال وتمت مناقشته بين المتدربين، ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع التغيير وبيّن أنه يعني الانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة أفضل، واستعرض عناصر التغيير وهي: كن مبادراً، ابدأ والغاية في ذهنك، إدارة الوقت، التفاهم.
وعقب ذلك طلب المدرب من المتدربين ذكر بعض من قصص النجاح التي ألهمتهم ثم تحدث عن الموضوع الرئيس للدورة وقدم شرحاً لعملية التفاوض وأوضح الفرق بينها وبين عملية المساومة، واختتم اليوم الأول من الدورة بذكر مصادر القوة التفاوضية وكذلك المحددات الناجحة في التفاوض.
وفي اليوم الثاني للدورة استعرض المدرب بعض قصص النجاح التي ألهمت الآخرين ومن ضمنها قصة سليمان عليه السلام، ثم انتقل إلى الحديث عن مهارات التفاوض الفعّال، وبيّن أن التفاوض مهارة تمكن الشخص من إنجاز المهمة المكلف بها بكيفية محددة وبدقة متناهية، وأوضح المدرب أن مراحل تعلم المهارة تنحصر في:
- لا وعي ولا مهارة (الجهل).
- الوعي بعدم القدرة (العجز).
- الوعي مع مهارة (التعلم).
ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الحوار، قال: إن تحسين مهارة الحوار يتطلب قياس هذه المهارة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل فرد من أفراد التفاوض، وتحدث بعد ذلك عن عدة مواضيع منها الإقناع والتأثير وفن الإنصات ولغة الجسد.
واختتم "الشهري" الدورة باستعراض كيفية التفاوض مع أنماط الشخصيات وذكر منها: الصادق العقلاني، الودود كثير الكلام، الكسول، المتعالي المغرور، الهجومي المتصدي للأخطاء.