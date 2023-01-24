45 من منسوبي 4 جمعيات وطنية يحضرون دورة "التفاوض الفعّال"

استهل المدرب الشهري اليوم الأول من الدورة بطرح مقدمة بسيطة عن موضوع التفاوض الفعّال وتمت مناقشته بين المتدربين، ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع التغيير وبيّن أنه يعني الانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة أفضل، واستعرض عناصر التغيير وهي: كن مبادراً، ابدأ والغاية في ذهنك، إدارة الوقت، التفاهم.