خطيب الحرم المكي يحذر من كفر نعم الله بالتخوض فيها بغير حق وصرفها فيما يسخط الله

وبيّن "السديس" أن من النعم الجلى التي أهدرها فئام، وانتقص عظيم حقها أقوام: نعمة التوحيد؛ حق الله على العبيد، حيث عطلوها بالشرك والتنديد، واعتقدوا النفع والضر في الرفات والعبيد، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، قال سبحانه: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار} [المائدة:72]، فاللهَ اللهَ في حفظ جناب التوحيد، كونوا من حماته وأنصاره، واجتهدوا في الذود عن حياضه وذماره، ومن أزكى المنن، التي تبلغنا أقوى المكن، اقتفاء أهدى سنن، فالسنة ولزوم منهج السلف الصالح، مناط العز والنصر حيال مدلهمات هذا العصر، قال رسول الله صل الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، عن العرباض بن سارية: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ"، يؤكد صلوات ربي وسلامه عليه التمسك بالسنة؛ لأن الحياد عنها بالمحدثات والبدع مضرة على الدين والمجتمع، بل هي طعن في السنة وإهدار، ومورد عكر يرده ضحلة العلم الأغمار، فـ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم، ومنها الحفاظ على منهج الوسط والاعتدال، وعدم هدرها بالغلو والتنطع، أو الجفاء والانحلال.