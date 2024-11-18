تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى 3 ديسمبر

أعلن نادي الصقور السعودي عن تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، ليقام في الفترة من 3 إلى 19 ديسمبر المقبل، بدلًا من موعده السابق الذي كان مقررًا في 28 نوفمبر الجاري.
ويشهد المهرجان، الذي يعد أكبر تجمّع للصقور في العالم، ويُقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، مشاركة نخبة من ملاك الصقور المحليين والدوليين، حيث يتضمن مسابقتي "الملواح" و"المزاين"، التي يتنافس فيها المشاركون على ألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف الملك.
ويسعى نادي الصقور السعودي، من خلال هذا المهرجان، إلى تعزيز مكانة الصقور في الثقافة السعودية ونقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم البيئية والثقافية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصقارة.
ويمثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثًا بارزًا في دعم الموروث الثقافي للمملكة وتعزيز ريادتها في الأنشطة الثقافية والحضارية لتشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا للصقارين، بما يعكس جهود القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والمحافظة على العادات والقيم الأصيلة.