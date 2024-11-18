تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى 3 ديسمبر

أعلن نادي الصقور السعودي عن تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، ليقام في الفترة من 3 إلى 19 ديسمبر المقبل، بدلًا من موعده السابق الذي كان مقررًا في 28 نوفمبر الجاري.