"وزير الشؤون الدينية بغينيا كوناكري" يشكر جهود المملكة لتنظيم وإنجاح أكبر مسابقة وطنية للقرآن الكريم

وقال "جاوار": إن مأدبة الإفطار التي تم تنفيذها من خلال هذا البرنامج في جامع الملك فيصل رحمه الله، والذي يعد معلمًا تراثيًا لدينا بالتنسيق مع الملحقية الدينية في السنغال بحضور السفير الدكتور فهد الرشيدي ووزراء الحكومة وسفراء العرب وجمع من شعب غينيا وعلماء البلد كانت محل إعجابهم وبهجتهم وسرورهم، مؤكداً أن ذلك امتدادًا لما قدمته المملكة من أعمال جليلة لخدمة مسلمي غينيا كوناكري.