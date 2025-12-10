خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين بمدينة فاس

وقال خادم الحرمين الشريفين في برقيته: "علمنا بنبأ انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس في المملكة المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".