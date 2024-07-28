مجموعة القريان تكمل أعمال مشروع تنظيم ومعالجة عشوائيات حي الجامعة بجدة

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة القريان، المهندس عبدالعزيز المؤيد، على أهمية هذا المشروع واعتزاز المجموعة بإنجازه في مدة قياسية لم تتجاوز 18 شهر مع الإلتزام بجميع المعايير المتعلقة بالسلامة والحفاظ على البيئة وصولاً الى تحقيق أكثر من ثلاثة ملايين ساعة سلامة والذي توج بحصول المجموعة على التقدير والمرتبة الأولى من حيث السياج والسلامة وجودة العمل والتقدم في التقييم الشهري لمقاولي المشروع من قبل شركة وسط جدة للتطوير حيث قامت المجموعة بتسخير جميع مواردها وخبراتها في مجال أعمال الإزالة والتسوية والنقل والمعدات الثقيلة ومراكز إعادة التدوير الصناعي ومصانع الحديد والبلاستيك والنحاس لضمان نقل و معالجة وإعادة تدوير جميع مخرجات الإزالة من مواد وفقاً لأعلى المعايير ذات الصلة خصوصاً المتعلقة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 للإقتصاد الدائري وحماية البيئة، مشيراً الى أن مجموعة القريان تمكنت من خلال هذ المشروع من إزالة ما يقرب من 10 الاف مبنى ونقل كميات تصل الى 500 الف طن مع معالجة وإعادة تدوير جميع المواد الحديدية وغير الحديدية الناتجة عن عمليات الإزالة مستخدمة مايزيد على 500 معدة ثقيلة واسطول نقل عمل بأقصى طاقة متجاوزاً 18 الف عملية نقل.