تدشين مبادرة "صحة ثون 2" لتعزيز الابتكار الصحي في الحج

أطلقت وزارة الصحة, مبادرة رحلة الابتكار الصحي في الحج "صحة ثون 2" في موسمها الثالث بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة من 6 مايو 2024م وحتى 9 مايو 2024، بهدف ابتكار الأفكار والحلول الرائدة للوصول إلى حلول مبتكرة لإثراء وتحسين تجربة الحاج الصحية.