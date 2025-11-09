"محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى

وكانت "محمد الحبيب العقارية" قد افتتحت 11 مجمعًا سكنيًّا خلال عامَي 2024م – 2025م، في فترةٍ زمنيةٍ قياسية، بمعدل مجمَّعٍ جديدٍ كلّ 49 يومًا؛ ليصل إجمالي مشاريعها إلى 15 مجمّعًا سكنيًّا تضمُّ نحو 7 آلاف وحدةٍ سكنيةٍ مؤثثةٍ ومجهَّزةٍ للتأجير، مواصلةً بذلك دورها كشريكٍ رئيسيٍّ في بناء مستقبلٍ عمرانيٍّ متوازنٍ يواكب تطلُّعات رؤية المملكة 2030.