"الصحة" تجدّد التأكيد على ضرورة توثيق تطعيمات الأطفال للوصول إليها بكل سهولة

جدَّدت وزارة الصحة التأكيد على أهمية وضرورة توثيق تطعيمات أطفالك، تفادياً لفقدانها وتسهيلاً للوصول إليها بكل سهولة.
وأوضحت الوزارة أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تمّ توثيقُ تطعيماتهم إلكترونياً.
وكانت "الصحة" قد سبق أن جدَّدت أيضاً تحفيزها للمواطنين بتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها أخيراً، والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال بديلاً عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أيّ وقتٍ من خلال الحجز عبر عيادة "توثيق" التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق "صحتي"، الذي أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدَّمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.
تأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحوّل الرقمي الصحي، لتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه.