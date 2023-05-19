"الصحة" تجدّد التأكيد على ضرورة توثيق تطعيمات الأطفال للوصول إليها بكل سهولة

وكانت "الصحة" قد سبق أن جدَّدت أيضاً تحفيزها للمواطنين بتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها أخيراً، والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال بديلاً عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أيّ وقتٍ من خلال الحجز عبر عيادة "توثيق" التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق "صحتي"، الذي أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدَّمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.