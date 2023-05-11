مقاطع لكرة نارية متوهجة بسماء جدة والمدينة.. هل البشرية في خطر؟ "آفاق" توضح

وأضافت: "يعتبر سقوط الكرات النارية ظاهرة شائعة وتحدث بشكلٍ متكرر في أنحاء العالم، وتحدث نتيجة وجود العديد من الصخور الفضائية العائمة في الفضاء، عندما يكون لها نقطة تصادم مع الأرض فإن الكرة الأرضية بقوة جاذبيتها تسحب هذه الصخور نحوها بسرعة عالية ونتيجة الاحتكاك في الغلاف الجوي تحترق هذه الصخور مكونةً خلفها ذيل ساطع من اللهب والدخان، وتختلف أحجام النيازك من حجم يعادل حبات الرمل إلى عدة أمتار، ومثل هذه الكرة التي شوهدت قد يصل حجمها إلى حبة الحمص أو أكبر قليلاً.