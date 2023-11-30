ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًّا في الأنشطة التجارية بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته أكثر من (18) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة عسير.