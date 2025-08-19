المرور يحذّر قائدي المركبات: أخطاء شائعة عند التجاوز تهدد السلامة المرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن السلامة المرورية تبدأ من التزام قائدي المركبات بالاحتياطات الأساسية قبل عملية التجاوز، مشيرة إلى أن العديد من الحوادث تقع بسبب ارتكاب أخطاء متكررة أثناء التجاوز.
وأوضحت أن من أبرز هذه الأخطاء تجاوز المركبات من جهة اليمين، أو من كتف الطريق، إضافة إلى عدم إعطاء الإشارات اللازمة قبل تغيير المسار، فضلاً عن إهمال النظر في المرايا الجانبية للتأكد من خلو الطريق.
وشددت الإدارة على أن الالتزام بالأنظمة المرورية والاحتياطات الوقائية يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات، داعية جميع السائقين إلى جعل قواعد المرور سلوكًا ثابتًا أثناء القيادة.