زراعة الأسنان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. جودة.. ثبات.. وأعلى درجات الأمان

وحققت عمليات زراعة الأسنان في المستشفى الكثير من النجاحات الطبية، ولبت رغبات المراجعين في تعويض الأسنان المفقودة بأسنان صناعية، تتميز بالثبات وتقوم بوظائف الأسنان الطبيعية في المضغ، وتحسين القدرة على التحدث وضبط مخارج الحروف، كما ساعدتهم هذه العمليات على استعادة المظهر الجمالي. ويقوم فريق من أفضل الكفاءات الطبية، الحاصلين على أعلى الشهادات الأوروبية والأمريكية في تخصصات جراحة الفم، والفكين وأمراض اللثة، والتركيبات، بوضع الخطط العلاجية للمراجعين، بعد الاطلاع على تاريخهم المرضي، وتقييم حالاتهم، وذلك لضمان الوصول إلى الحلول العلاجية المناسبة التي تحقق أعلى النتائج. وتجرى هذه العمليات في بيئة عالية التهيئة، وباستخدام أحدث المواد والخامات التي تضمن أعلى معايير الجودة والديمومة الصحية، كما أن القسم مجهز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة والتقنيات، التي تسهل للمراجعين إجراءاتهم العلاجية وتحسن تجربتهم، وتعين الأطباء على تقديم خدمات طبية متميزة، كما يعتمد قسم زراعة الأسنان بالمستشفى على أحدث أجهزة الأشعة ثلاثية الأبعاد (3D) التي تساعد في تشخيص كثافة وسماكة العظام وتحديد مكان الزراعة بدقة، إضافة إلى كراسي مزودة بكاميرات تقوم بتصوير التجويف الفموي أثناء جلسات العلاج، علاوة على مختبر رقمي فائق الدقة، وقد تم تجهيزه بالكامل من قبل شركة"Saratoga"، وتتوفر فيه كافة الإمكانيات المتطورة والأجهزة الرقمية التي تساعد على التركيز في كافة تفاصيل التيجان وإعطائها الألوان الدقيقة.