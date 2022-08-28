"منشآت": عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز 892 ألف منشأة بزيادة بلغت 25.6% عن نهاية عام 2021

يُذكر أن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم موظفين بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصًا أو تتراوح إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال، في حين أن المنشآت المتوسطة هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصًا أو تتراوح إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، مع مراعاة أن المنشأة تصنف بحسب الحجم تبعًا لمطابقتها لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معًا، وفي حالة وجود استثناءات يؤخذ بالتصنيف الأعلى بين المعيارين.