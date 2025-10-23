الشركة السعودية للكهرباء تنضم إلى شركة "نامي" كمستثمر استراتيجي لتعزيز نمو تقنيات التصنيع بالإضافة في المملكة

في خطوة محورية من شأنها تسريع قدرات المملكة في مجال التصنيع المتقدم وتطوير التطبيقات والهندسة العكسية، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) اتفاقية للانضمام إلى الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسر)، وشركة ثري دي سيستمز (3D Systems) الرائدة عالمياً في حلول التصنيع بالإضافة (NYSE: DDD) ، كمستثمر استراتيجي في الشركة الوطنية الإبتكارية الصناعية (نامي). وتمثل هذه الخطوة تعزيزًا لمكانة "نامي" كقائد وطني في مجال التصنيع بالإضافة.
منذ تأسيسها، تشكّلت "نامي" برؤية استراتيجية من مساهميها المؤسسين لقيادة التحول الصناعي عبر تقنيات التصنيع بالإضافة في مختلف القطاعات داخل المملكة، من خلال توطين التقنيات المتقدمة ونقل المعرفة، بما يرسخ مكانتها كقوة صناعية حديثة.
تقود "نامي" تبنّي تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاعات حيوية مثل الطاقة، الطيران والدفاع، السيارات، السلع الاستهلاكية، والصناعات الطبية، مقدمةً حلولاً متطورة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية.
وخلال الأعوام الماضية، طورت "نامي" قدرات ابتكارية لتقديم حلول متكاملة في المملكة تشمل الطباعة المتقدمة بالبوليمرات والمعادن، مدعومة بفريق هندسة تطبيقات متخصص لخدمة قاعدة عملائها المتنامية محليًا. ومنذ انطلاقها عام 2022، أنشأت "نامي" مركزًا متكاملاً للتطبيقات وتصنيع المكونات في منطقة الرياض، مجهزًا بأحدث أنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد من شركة 3D Systems، من أبرزها طابعات DMP Factory 500 وDMP Flex 350 Dual للمكونات المعدنية، وSLS 380 وFigure 4, SLA 750 لمنتجات البوليمر، والتي سيتم توظيفها لدعم التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وغيرها من العملاء الصناعيين في المملكة.
تسهم هذه الحلول في تصنيع مكونات عالية الأداء، منها مراوح المحركات، المبادلات الحرارية، شفرات المضخات، وحارقات الوقود، مع تقليل الحاجة إلى المخزون المادي لدى "السعودية للكهرباء". ويعكس استثمار "السعودية للكهرباء" رؤيتها الإستراتيجية نحو رقمنة المخزون، خفض تكاليف قطع الغيار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بما يتماشى مع أهدافها في التحول الرقمي والتوطين.
يُعد انضمام الشركة السعودية للكهرباء كمساهم استراتيجي خطوة تعزز مصداقية "نامي" داخل قطاع الطاقة وتدعم التزامها بخدمة قطاعات صناعية أخرى، وبفضل الدعم المستمر من دُسر و من ثري دي سيستمز (3D Systems)، وبانضمام "السعودية للكهرباء" تحظى "نامي" بموقع مثالي لتسريع نموها وترسيخ مكانتها كقائد وطني في التصنيع بالإضافة.
وقال الأُستاذ فيصل الطُبيّب، رئيس مجلس إدارة نامي:
"ترسخ هذه الشراكة مكانة "نامي" كشركة وطنية رائدة للتصنيع بالإضافة في المملكة، وتسهم في تعزيز دورنا في خدمة الثورة الصناعية الرابعة عبر الابتكار والتحول الرقمي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030."
وبعد إتمام الصفقة، ستطلق "نامي" عدة مبادرات استراتيجية، من أبرزها تطوير مخزون رقمي شامل لقطع غيار الشركة السعودية للكهرباء، وبناء سلسلة إمداد متكاملة للتصنيع الإضافي تخدم قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، إلى جانب توسيع القدرات الإنتاجية وتسريع رقمنة قطع الغيار بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم مسيرة الابتكار.
وأضاف المهندس محمد سويدان، الرئيس التنفيذي لشركة نامي:
"نحن فخورون بانضمام الشركة السعودية للكهرباء، فثقتها في توجهاتنا الاستراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة للتصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد في تعزيز التوطين ومرونة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة."
وفي إطار هذا الإنجاز، تمضي "نامي" بثقة نحو المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها في تلبية الطلب المتزايد، مدعومة بدعم الشركة السعودية للكهرباء الذي سيسهم في توسيع خدماتها. كما يعزز هذا التعاون مكانة "نامي" في السوق، ويبرز كفاءتها في دعم وتلبية احتياجات الجهات الصناعية الرائدة في قطاع الطاقة. إضافةً إلى ذلك، تعزز منظومة الحوكمة في "نامي" من خلال تبني السياسات والإجراءات المؤسسية الراسخة لدى الشركة السعودية للكهرباء، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تسريع نمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة.
إن وجود طلب مستمر من كيان وطنيٍّ رائد بحجم الشركة السعودية للكهرباء يُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار في بنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التحتية، ويحفز تطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يبرهن على جدوى التصنيع الإضافي على نطاق صناعي واسع. ومن المتوقع أن يشجع ذلك المزيد من الجهات الصناعية على استكشاف حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يدعم الهدف الوطني الأشمل المتمثل في توطين الصناعات المتقدمة وبناء منظومة صناعية مرنة.
وفي ضوء ما يحمله المستقبل من فرصٍ للنمو وتوسيع نطاق التصنيع بالإضافة في المملكة، ستبدأ "نامي" في دمج الرؤية الاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء ضمن خارطة نموها، مع التركيز على توسيع قدراتها الإنتاجية وتطوير عروضها الخدمية عبر القطاعات الصناعية الرئيسية، من خلال قنوات تواصل أكثر فاعلية وتسريع عمليات تطوير التطبيقات.
تعد الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة خدمات كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة. وتلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تأسست الشركة الوطنية الصناعية الابتكارية "نامي" عام 2022 برؤية لتكون المزود الأكثر ابتكارًا للحلول التي تعزز التصميم الإبداعي ومرونة سلاسل الإمداد في المنطقة. تركّز "نامي" على تطوير قدرات التصنيع الإضافي والتطبيقات والهندسة العكسية داخل المملكة، وتقدم مجموعة واسعة من مواد وأجهزة الطباعة من ثري دي سيستيمز (3D Systems)، ساعية لأن تكون مركزًا رائدًا للابتكار والصناعات المتقدمة، مسهمةً في تحقيق أهداف رؤية 2030.
