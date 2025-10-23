الشركة السعودية للكهرباء تنضم إلى شركة "نامي" كمستثمر استراتيجي لتعزيز نمو تقنيات التصنيع بالإضافة في المملكة

وفي إطار هذا الإنجاز، تمضي "نامي" بثقة نحو المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها في تلبية الطلب المتزايد، مدعومة بدعم الشركة السعودية للكهرباء الذي سيسهم في توسيع خدماتها. كما يعزز هذا التعاون مكانة "نامي" في السوق، ويبرز كفاءتها في دعم وتلبية احتياجات الجهات الصناعية الرائدة في قطاع الطاقة. إضافةً إلى ذلك، تعزز منظومة الحوكمة في "نامي" من خلال تبني السياسات والإجراءات المؤسسية الراسخة لدى الشركة السعودية للكهرباء، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تسريع نمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة.